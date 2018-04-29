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Моуринью: «Ничья с „Арсеналом“ была бы несправедливой»
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Моуринью: «Ничья с „Арсеналом“ была бы несправедливой» 

Евро-футбол.Ру 48 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сказал несколько слов после победы над «Арсеналом» (2:1).
"Думаю, если бы матч завершился вничью, это было бы несправедливо. «Арсенал» провёл хорошую игру, здорово оборонялся, но мы были командой, которая хотела победить. Нам немного повезло забить в концовке, однако «Манчестер Юнайтед» был сильнее в последние 20 минут.
Мы набрали три очка и гарантировали место в Лиге чемпионов. Но теперь нам нужно ещё четыре очка, чтобы гарантировать второе место. Это то, к чему мы стремимся.
Замены? Я чувствовал, что нам нужно больше присутствия в чужой штрафной площади и думал, что будем больше доминировать на флангах с Марсьялем и Санчесом.
Венгер? Думаю, мы фантастически его приняли. Это имело большее значение для сэра Алекса Фергюсона, ведь я в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» играл против Венгера только 3-4 раза", — сказал Моуринью в интервью Sky Sports.
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