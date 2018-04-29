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Гол Милинкович-Савича принёс победу «Лацио» над «Торино»
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Гол Милинкович-Савича принёс победу «Лацио» над «Торино» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 35-го тура Серии А «Торино» на домашнем стадионе уступил «Лацио».
Протокол игры
Торино
Лацио
56' Милинкович-Савич Сергей (0:1)
Сиригу Сальваторе • Н'Кулу Николя • Бурдиссо Николас • Моретти Эмилиано 49' • Де Сильвестри Лоренцо • Ринкон Томас 76' (Ньянг М'Байе (76') • Базелли Даниэле 54' • Молинаро КристианЛяич Адем • Эдера Симоне 62' (Фальке Яго (62') • Белотти Андреа
Запасные: Вальдифиори Мирко • Аскуа Африйе • Ичасо СальвадорБонифаци КевинМи­лин­ко­вич-Са­вич Ваня
Стракоша Томас 82' • Луис Фелипе • Де Врей Стефан • Раду Стефан 46' (Касерес Мартин (46') • Марусич Адам 76' • Мурджа Алессандро • Лукас Лейва • Милинкович-Савич Сергей 43' • Лулич Сенад • Альберто Луис 78' (Лукаку Джордан (78') • Иммобиле Чиро 15' (Кайседо Фелипе (15')
Запасные: Нани Луиш • Баста Душан • Ди Дженнаро Давид • Габаррон Патрисио • Андерсон Фелипе • Гуерриери Гуидо • Уоллас Оливейра • Баштуш Бартоломеу • Варгич Иван
29 апреля. Стадион «Олимпийский стадион (Турин)» (Турин).
Поражение «Интера» в матче с «Ювентусом» (2:3) стало настоящим подарком для «Лацио». Команда Симоне Индзаги продолжает борьбу за место в четверке, а «Рома» и «Интер» — их прямые конкуренты. Осечка миланцев позволила «орлам» остаться на четвертом месте, а в случае победы над «Торино» — и вовсе увеличить отрыв от «нерадзурри» до четырех очков.
Туринцы идут на 10-м месте, без особых перспектив опуститься ниже или подняться выше в турнирной таблице. Сезон для «Торино», по сути, завершен, о чем говорят их последние результаты — два очка в трех матчах. Однако дома команда Вальтера Маццарри играет неплохо, с 2017 года «быки» сыграли на «Олимпийском» 20 матчей, и уступили лишь в четырех случаях — все матчи были против ведущих клубов Италии. «Лацио», правда, тоже может претендовать на этот статус, поэтому шансы римлян на успех были достаточно высоки.
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Игра началась весьма активно — уже на 1-й минуте Луис Альберто вывел Алессандро Мурджу один на один с Сальваторе Сиригу, но переиграть голкипера хавбек «Лацио» не сумел. Не долго думая, «Торино» ответил своими моментами — по разу неплохо пробили Адем Ляич и Лоренцо де Сильвестри. На 14-й минуте болельщики римлян и весь тренерский штаб схватились за голову — лучший бомбардир Серии А Чиро Иммобиле потянул заднюю поверхность бедра, сразу же попросив о замене. Вместо него на поле вышел Фелипе Кайседо, у которого было лишь два забитых гола в нынешнем чемпионате.
На 20-й минуте «Лацио» в любимой манере выходил из обороны — за счет длинного заброса в свободную зону. Стефан де Врей закинул мяч на Сергея Милинкович-Савича, которого сбил защитник Николя Н'Кулу — пенальти. С точки пробивал Альберто, но сделал это не лучшим образом. После нереализованного пенальти страсти на поле стихли, команды доиграли вничью до перерыва. На первой минуте второго тайма Индзаги произвел замену — вместо Стефана Раду вышел Мартин Касерес. Моментов у римлян было немного, все чаще к атакам был вынужден подключаться Лукас Лейва, трижды угрожавший воротам Сиригу.
Embed from Getty Images
Не покидало ощущение, что исход этого матча может решить один гол. Забили его все же гости. На 56-й минуте Альберто с углового подал на ближнюю штангу, а Милинкович-Савич точно пробил головой — 0:1. Это 11-й гол для серба в текущем чемпионате, что лишь подтверждает прогресс 23-летнего футболиста в нынешнем сезоне. «Торино» был вынужден раскрываться и пытаться отыграть отставание. Делали это хозяева очень осторожно, но на несколько контратак все же нарвались — дважды Кайседо пробивал метров с десяти, но забить не сумел.
Команды так и завершили матч — минимальной победой «Лацио». «Торино» не сумел оказать давление у ворот Томаса Стракоши, сыграть через силу. Весь матч незаметен был Андреа Белотти. Благодаря трем очкам римляне укрепили свои позиции в борьбе за место в четверке, а «Интеру» теперь будет невероятно сложно пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Денис Попович
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