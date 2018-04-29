Гол Милинкович-Савича принёс победу «Лацио» над «Торино»

В матче 35-го тура Серии А «Торино» на домашнем стадионе уступил «Лацио».

Протокол игры

Торино

Лацио

Запасные: Нани Луиш • Баста Душан • Ди Дженнаро Давид • Габаррон Патрисио • Андерсон Фелипе • Гуерриери Гуидо • Уоллас Оливейра • Баштуш Бартоломеу • Варгич Иван

29 апреля. Стадион «Олимпийский стадион (Турин)» (Турин).

Поражение «Интера» в матче с «Ювентусом» (2:3) стало настоящим подарком для «Лацио». Команда Симоне Индзаги продолжает борьбу за место в четверке, а «Рома» и «Интер» — их прямые конкуренты. Осечка миланцев позволила «орлам» остаться на четвертом месте, а в случае победы над «Торино» — и вовсе увеличить отрыв от «нерадзурри» до четырех очков.

Туринцы идут на 10-м месте, без особых перспектив опуститься ниже или подняться выше в турнирной таблице. Сезон для «Торино», по сути, завершен, о чем говорят их последние результаты — два очка в трех матчах. Однако дома команда Вальтера Маццарри играет неплохо, с 2017 года «быки» сыграли на «Олимпийском» 20 матчей, и уступили лишь в четырех случаях — все матчи были против ведущих клубов Италии. «Лацио», правда, тоже может претендовать на этот статус, поэтому шансы римлян на успех были достаточно высоки.

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Игра началась весьма активно — уже на 1-й минуте Луис Альберто вывел Алессандро Мурджу один на один с Сальваторе Сиригу , но переиграть голкипера хавбек «Лацио» не сумел. Не долго думая, «Торино» ответил своими моментами — по разу неплохо пробили Адем Ляич и Лоренцо де Сильвестри. На 14-й минуте болельщики римлян и весь тренерский штаб схватились за голову — лучший бомбардир Серии А Чиро Иммобиле потянул заднюю поверхность бедра, сразу же попросив о замене. Вместо него на поле вышел Фелипе Кайседо, у которого было лишь два забитых гола в нынешнем чемпионате.

На 20-й минуте «Лацио» в любимой манере выходил из обороны — за счет длинного заброса в свободную зону. Стефан де Врей закинул мяч на Сергея Милинкович-Савича, которого сбил защитник Николя Н'Кулу — пенальти. С точки пробивал Альберто, но сделал это не лучшим образом. После нереализованного пенальти страсти на поле стихли, команды доиграли вничью до перерыва. На первой минуте второго тайма Индзаги произвел замену — вместо Стефана Раду вышел Мартин Касерес . Моментов у римлян было немного, все чаще к атакам был вынужден подключаться Лукас Лейва, трижды угрожавший воротам Сиригу.

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Не покидало ощущение, что исход этого матча может решить один гол. Забили его все же гости. На 56-й минуте Альберто с углового подал на ближнюю штангу, а Милинкович-Савич точно пробил головой — 0:1. Это 11-й гол для серба в текущем чемпионате, что лишь подтверждает прогресс 23-летнего футболиста в нынешнем сезоне. «Торино» был вынужден раскрываться и пытаться отыграть отставание. Делали это хозяева очень осторожно, но на несколько контратак все же нарвались — дважды Кайседо пробивал метров с десяти, но забить не сумел.

Команды так и завершили матч — минимальной победой «Лацио». «Торино» не сумел оказать давление у ворот Томаса Стракоши, сыграть через силу. Весь матч незаметен был Андреа Белотти. Благодаря трем очкам римляне укрепили свои позиции в борьбе за место в четверке, а «Интеру» теперь будет невероятно сложно пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.