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«Торино» — «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Торино» — «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 48 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Лацио».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Торино
Лацио
Сиригу Сальваторе • Н'Кулу Николя • Бурдиссо Николас • Моретти Эмилиано • Де Сильвестри Лоренцо • Ринкон Томас • Базелли Даниэле • Молинаро КристианЛяич Адем • Эдера Симоне • Белотти Андреа
Запасные: Вальдифиори Мирко • Фальке Яго • Аскуа Африйе • Ньянг М'Байе • Ичасо СальвадорБонифаци КевинМи­лин­ко­вич-Са­вич Ваня
Стракоша ТомасЛуис Фелипе • Де Врей Стефан • Раду Стефан • Марусич Адам • Мурджа Алессандро • Лукас ЛейваМилинкович-Савич Сергей • Лулич Сенад • Альберто Луис • Иммобиле Чиро
Запасные: Нани Луиш • Баста Душан • Кайседо Фелипе • Ди Дженнаро Давид • Касерес Мартин • Габаррон Патрисио • Лукаку Джордан • Андерсон Фелипе • Гуерриери Гуидо • Уоллас Оливейра • Баштуш Бартоломеу • Варгич Иван
29 апреля. Стадион «Олимпийский стадион (Турин)» (Турин).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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