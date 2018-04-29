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Матч на заснеженной вершине в Сочи вошел в Книгу рекордов
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Матч на заснеженной вершине в Сочи вошел в Книгу рекордов 

Газета.Ru 47 минут назад
В Сочи футболисты устроили матч среди заснеженных вершин на высоте 2000 метров, передает телеканал «360».
Это событие сразу попало в Книгу рекордов России. Таким образом спортсмены отметили 50 дней до старта чемпионата мира.
Игра состоялась между сборными «Легенды футбола России» и «Легенды футбола Сочи». В них вошли ветераны команд курорта и других регионов нашей страны. Мат прошел в экстремальных условиях. Два тайма по 15 минут. Все это время футболистам пришлось провести на снегу, который не тает здесь до середины лета.
А десятки зрителей могли не только поболеть за команды, но и полюбоваться прекрасными видами. Уникальная природная зона расположена в окружении горных вершин и находится фактически в пригороде Сочи. Встреча завершилась ничьей 3–3.
"Действительно впервые рекорд такой был зафиксирован в России. Приятно, что рекорд приурочен к году проведения чемпионата мира в России. Это очень актуально", — рассказал Станислав Кононенко, главный редактор Книги рекордов России.
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