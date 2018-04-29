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В Великобритании разработали сверхпрочный бетон
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В Великобритании разработали сверхпрочный бетон 

Газета.Ru 33 минуты назад
Ученым из Великобритании удалось изобрести сверхпрочный бетон, передает телеканал «360».
Сообщается, что его прочность и стойкость к повреждениям увеличилась на 146%, а водопроницаемость уменьшилась аж на 400% по сравнению с обычным бетоном. Новые качества дают возможность использовать этот материал для строительства в районах, подверженных наводнениям.
Кроме того, инновационный материал почти на 80% лучше сохраняет тепло.
Эти качества удалось получить благодаря добавлению в обычный бетон портландцемента, песка и десятимиллиметрового заполнителя. После этого полученную смесь подержали в воде.
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