В Великобритании разработали сверхпрочный бетон

Ученым из Великобритании удалось изобрести сверхпрочный бетон, передает телеканал «360».

Сообщается, что его прочность и стойкость к повреждениям увеличилась на 146%, а водопроницаемость уменьшилась аж на 400% по сравнению с обычным бетоном. Новые качества дают возможность использовать этот материал для строительства в районах, подверженных наводнениям.

Кроме того, инновационный материал почти на 80% лучше сохраняет тепло.

Эти качества удалось получить благодаря добавлению в обычный бетон портландцемента, песка и десятимиллиметрового заполнителя. После этого полученную смесь подержали в воде.