Ещё
Боец ММА едва не лишился глаза. После этого видео вы не уснете
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боец ММА едва не лишился глаза. После этого видео вы не уснете 

SPORT24.ru 34 минуты назад
Фото: SPORT24.ru
28 апреля британская организация Cage Warriors проводила свой очередной турнир.
В рамках вечера англичанин Джек Мэйсон проводил свой 47-й бой на профессиональном ринге.
Через 1 минуту и 40 секунд после начала первого раунда швед Хэкон Фосс начал серийно обрабатывать опытного соперника. В течение 30 секунд Фосс выбросил в Мэйсона 25 ударов, четыре из которых были нанесены коленями в область головы.
Мэйсон не упал, но над его левым глазом образовалось рассечение, следы от которого, по всей видимости, будут еще долго дополнять имидж спортсмена.
Эти увечья станут его фишкой!
Не видели эту затяжную комбинацию? Ок. Отложите ужин!
А вот сама травма. Кажется, где-то там виднеется кость…
SPORT24.ru: последние новости
Дубль Шомудорова принес «Ростову» победу над «Тосно» Перфоманс «Лучше «Зенита» нет никого», сломанное табло и спящий болельщик. Фото из Санкт-Петербурга «Вердер» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боярский решил болеть за «Тосно»11
Емельяненко раскрыл подробности беседы с ФБР7
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым16
Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости22
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение