Боец ММА едва не лишился глаза. После этого видео вы не уснете

28 апреля британская организация Cage Warriors проводила свой очередной турнир.

В рамках вечера англичанин Джек Мэйсон проводил свой 47-й бой на профессиональном ринге.

Через 1 минуту и 40 секунд после начала первого раунда швед Хэкон Фосс начал серийно обрабатывать опытного соперника. В течение 30 секунд Фосс выбросил в Мэйсона 25 ударов, четыре из которых были нанесены коленями в область головы.

Мэйсон не упал, но над его левым глазом образовалось рассечение, следы от которого, по всей видимости, будут еще долго дополнять имидж спортсмена.

Эти увечья станут его фишкой!

Не видели эту затяжную комбинацию? Ок. Отложите ужин!

А вот сама травма. Кажется, где-то там виднеется кость…