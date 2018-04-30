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Жозе Моуринью: Думаю, Феллайни останется в «Манчестер Юнайтед»
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Жозе Моуринью: Думаю, Феллайни останется в «Манчестер Юнайтед» 

Советский спорт 1 час назад
«Думаю, он останется в команде. Я хочу, чтоб он продлил соглашение, клуб этого хочет, и сам Феллайни поддерживает эту идею. Им просто нужно договориться.
»Ливерпуль" готов пригласить Феллайни
Пока дела обстоят таким образом, но «пока» в футболе всегда недостаточно. Я хотел бы видеть контракт с подписью Эда Вудворда и Маруана Феллайни", — сказал португалец для BBC.
Ранее сообщалось, что полузащитник не может договориться о новом контракте, поскольку клуб не устраивают его финансовые условия.
По данным СМИ, за игрока ведут борьбу «Ювентус», «Ливерпуль» и ряд турецких клубов.
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