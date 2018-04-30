Жозе Моуринью: Думаю, Феллайни останется в «Манчестер Юнайтед»

«Думаю, он останется в команде. Я хочу, чтоб он продлил соглашение, клуб этого хочет, и сам Феллайни поддерживает эту идею. Им просто нужно договориться.

»Ливерпуль" готов пригласить Феллайни

Пока дела обстоят таким образом, но «пока» в футболе всегда недостаточно. Я хотел бы видеть контракт с подписью Эда Вудворда и Маруана Феллайни", — сказал португалец для BBC.

Ранее сообщалось, что полузащитник не может договориться о новом контракте, поскольку клуб не устраивают его финансовые условия.

По данным СМИ, за игрока ведут борьбу «Ювентус», «Ливерпуль» и ряд турецких клубов.