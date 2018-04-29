Власти Ростовской области к последнему тестовому матчу учтут недочеты предыдущих двух игр

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. / ТАСС /. Власти Ростовской области к третьей игре (13 мая) учтут все недочеты, выявленные в ходе двух тестовых матчей на новом стадионе «Ростов-Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил журналистам после второго тестового матча губернатор региона Василий Голубев.

В воскресенье «Ростов» со счетом 2:0 одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону и стала вторым тестовым матчем на местном стадионе, который летом примет игры ЧМ-2018. На матче присутствовало 25 тысяч зрителей.

"Это очередной тестовый матч, который учел недочеты первого матча. Очевидно, требует внимания качественная организация транспортной схемы, на следующей игре опробуем все системы транспортного обеспечения. Продолжим вырабатывать маршруты и пешеходные зоны, проанализируем все проблемные ситуации", — сказал он.

По словам главы региона, сейчас начался самый горячий период подготовки к чемпионату мира, оперативный штаб переходит на ежедневный режим работы. Голубев напомнил, что 13 мая состоится матч-открытие при полной загрузке стадиона, который вмещает 45 тысяч зрителей. «Ростов» встретится с екатеринбургским "Уралом" . Сейчас власти региона готовят культурную программу.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.