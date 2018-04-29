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Ролан Гусев: «К сейвам Акинфеева надо уже привыкнуть»
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Ролан Гусев: «К сейвам Акинфеева надо уже привыкнуть» 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев дал понять, что не удивлен эффектному сейву голкипера армейцев Игоря Акинфеева в матче 28-го тура чемпионата Росии против "Зенита" (0:0). Вратарь во втором тайме отразил удар головой в исполнении Доменико Кришито.
— Сейв Акинфеева — фантастика?
— К его спасениям всем надо уже привыкнуть. Он выручает постоянно на протяжении стольких лет! Поэтому и продолжает оставаться голкипером номер один в России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Зенит — ЦСКА
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