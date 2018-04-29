Венгер: «В следующем сезоне на „Олд Траффорд“ снова будет враждебная среда»

"Это был хороший матч, который отражает наш выездной сезон. У нас были шансы в контратаках, но мы их не использовали.

Молодые футболисты получили хороший опыт. В последние 20 минут было заметно, что некоторые игроки не привыкли к такому темпу и такой интенсивности.

Мини-церемония перед игрой с участием Фергюсона и Моуринью? Мне понравилось. Это было очень красиво и стильно. В следующем году у «Арсенала» будет новый тренер, и на «Олд Траффорд» снова будет враждебная среда", — цитирует Венгера Sky Sports.

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