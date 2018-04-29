За что Матюнин удалил игрока «Тосно»? 

Решение арбитра Алексея Матюнина удалить на 26-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Ростов» — «Тосно» (2:0) игрока гостей Александра Макарова вызвало неоднозначные оценки экспертов «СЭ».
Первое предупреждение на 2-й минуте вынесено правильно — по этому «горчичнику» споров нет. А вот со второй дисциплинарной санкцией (еще одной желтой карточкой) согласны не все. Одни считают, что Макаров действовал грубо и безрассудно и заслужил такое наказание. Другие полагают, что достаточно было наказать его штрафным ударом. (Александр БОБРОВ)
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Ростов — Тосно