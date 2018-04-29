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Майк Салливан: «Питтсбург» нормально себя чувствует без Малкина
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Майк Салливан: «Питтсбург» нормально себя чувствует без Малкина 

Советский спорт 2 часа назад
— Мы нормально себя чувствуем (без Малкина). С Джино в составе наша команда сильнее, это очевидно. Но, вне зависимости от этого, я не ищу оправданий. В таких ситуациях мы полагаемся на помощь друг друга. У нас есть способные на это игроки. Это предоставляет им возможность получить более важные роли, а значит — новые шансы. Наши игроки именно таким образом смотрят на ситуацию. Сегодня мы выпустим на лед лучший состав, который постарается одержать победу, — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.
Ранее стало известно, что Малкин не сыграет во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» — «Вашингтон».
Добавим, что встреча пройдет в Вашингтоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Первый матч выиграли «Пингвинз» со счетом 3:2.
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