Майк Салливан: «Питтсбург» нормально себя чувствует без Малкина

— Мы нормально себя чувствуем (без Малкина). С Джино в составе наша команда сильнее, это очевидно. Но, вне зависимости от этого, я не ищу оправданий. В таких ситуациях мы полагаемся на помощь друг друга. У нас есть способные на это игроки. Это предоставляет им возможность получить более важные роли, а значит — новые шансы. Наши игроки именно таким образом смотрят на ситуацию. Сегодня мы выпустим на лед лучший состав, который постарается одержать победу, — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что Малкин не сыграет во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» — «Вашингтон».

Добавим, что встреча пройдет в Вашингтоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Первый матч выиграли «Пингвинз» со счетом 3:2.