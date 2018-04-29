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Валерий Карпин: «Победа над „Тосно“ — на жилах, на эмоциях, на желании»
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Валерий Карпин: «Победа над „Тосно“ — на жилах, на эмоциях, на желании» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Тосно» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России выразил уверенность в том, что дубль в ворота команды из Ленинградской области придаст уверенности нападающему Элдору Шомуродову. Также специалист отметил, что игра разделилась на два отрезка — до удаления полузащитника соперников Александра Макарова на 25-й минуте, и после него.
— Назовете ли вы этот матч победой на классе?
— Нет. На жилах, на эмоциях, на желании — да. С 25-й минуты играли против десятерых, если бы легко выиграли — это было бы на классе.
— Вы не реализовали множество моментов. Фортуна отвернулась?
— Мысли разные витают в голове конечно. В перерыве сказал что надо продолжать так же, и если продолжим с тем же напором, то так или иначе забьем.
— Довольны ли игрой в целом?
— Об игре в привычном понимании можно говорить, только пока команды были в равных составах. И кстати, этот период в чем-то понравился даже больше, чем когда играли в большинстве. Понравился прессинг, и вообще многие вещи, но беря во внимание только 25 минут первые.
— Две домашние победы помогут вам психологически?
— Психологически любая победа помогает. С «Рубином», конечно, хотелось бы большего, но даже ничья в Казани хорошо влияет на психологию.
— Шомуродов сделал дубль. Проблема ли сейчас будет для вас выбрать между ним и Сигурдарсоном?
— За неделю до следующей игры говорить о выборе неправильно. Тем более публично. Например, Сигурдарсон получил повреждение неделю назад на предматчевой тренировке, так что много может случиться за неделю. Конечно, Шомуродов и с «Рубином» хорошо выглядел, попал там в перекладину, так что эти игры и голы придадут ему уверенности. Вообще хорошо, что стали забивать те люди, которым раньше это не удавалось — тот же Байрамян, кстати.
— А почему он не попал в состав сегодня?
— Он попросил замеру в игре с «Рубином» и не вполне восстановился
— Вы собирались выпустить на замену Маера, но потом внезапно вышел Макеев…
— Тут все просто. Калачев попросил замену и мы собирались выпустить Маера. Но тут же Ионов пожаловался на заднюю поверность бедра, и пришлось выпускать Макеева. Меняли русского на русского, иначе засчитали бы поражение. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
Ростов — Тосно
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