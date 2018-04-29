Валерий Карпин: «Победа над „Тосно“ — на жилах, на эмоциях, на желании»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Тосно» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России выразил уверенность в том, что дубль в ворота команды из Ленинградской области придаст уверенности нападающему Элдору Шомуродову. Также специалист отметил, что игра разделилась на два отрезка — до удаления полузащитника соперников Александра Макарова на 25-й минуте, и после него.

— Назовете ли вы этот матч победой на классе?

— Нет. На жилах, на эмоциях, на желании — да. С 25-й минуты играли против десятерых, если бы легко выиграли — это было бы на классе.

— Вы не реализовали множество моментов. Фортуна отвернулась?

— Мысли разные витают в голове конечно. В перерыве сказал что надо продолжать так же, и если продолжим с тем же напором, то так или иначе забьем.

— Довольны ли игрой в целом?

— Об игре в привычном понимании можно говорить, только пока команды были в равных составах. И кстати, этот период в чем-то понравился даже больше, чем когда играли в большинстве. Понравился прессинг, и вообще многие вещи, но беря во внимание только 25 минут первые.

— Две домашние победы помогут вам психологически?

— Психологически любая победа помогает. С «Рубином», конечно, хотелось бы большего, но даже ничья в Казани хорошо влияет на психологию.

— Шомуродов сделал дубль. Проблема ли сейчас будет для вас выбрать между ним и Сигурдарсоном?

— За неделю до следующей игры говорить о выборе неправильно. Тем более публично. Например, Сигурдарсон получил повреждение неделю назад на предматчевой тренировке, так что много может случиться за неделю. Конечно, Шомуродов и с «Рубином» хорошо выглядел, попал там в перекладину, так что эти игры и голы придадут ему уверенности. Вообще хорошо, что стали забивать те люди, которым раньше это не удавалось — тот же Байрамян, кстати.

— А почему он не попал в состав сегодня?

— Он попросил замеру в игре с «Рубином» и не вполне восстановился

— Вы собирались выпустить на замену Маера, но потом внезапно вышел Макеев…

— Тут все просто. Калачев попросил замену и мы собирались выпустить Маера. Но тут же Ионов пожаловался на заднюю поверность бедра, и пришлось выпускать Макеева. Меняли русского на русского, иначе засчитали бы поражение. ( Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО

Ростов — Тосно