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Россиянин Заборский победил в ультрамарафоне «Милан — Сан-Ремо»
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Россиянин Заборский победил в ультрамарафоне «Милан — Сан-Ремо» 

Чемпионат.com 40 минут назад
Российский бегун-марафонец Иван Заборский одержал победу в ультрамарафоне «Милан — Сан-Ремо». Организаторы предлагают участникам пробежать 285 км за 48 часов.
Как сообщает пресс-служба соревнований, россиянин преодолел дистанцию за рекордные 29 часов и 44 минуты, опередив ближайшего преследователя, фаворита соревнований из Португалии Жоао Оливейру, на 2 часа 26 минут.
По окончании забега и многочисленных поздравлений россиянин традиционно окунулся в Лигурийское море, начинающееся сразу за финишной чертой.
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