Россиянин Заборский победил в ультрамарафоне «Милан — Сан-Ремо»

Российский бегун-марафонец Иван Заборский одержал победу в ультрамарафоне «Милан — Сан-Ремо». Организаторы предлагают участникам пробежать 285 км за 48 часов.

Как сообщает пресс-служба соревнований, россиянин преодолел дистанцию за рекордные 29 часов и 44 минуты, опередив ближайшего преследователя, фаворита соревнований из Португалии Жоао Оливейру, на 2 часа 26 минут.

По окончании забега и многочисленных поздравлений россиянин традиционно окунулся в Лигурийское море, начинающееся сразу за финишной чертой.