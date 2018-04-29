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Божович: невызов Дзюбы в сборную при травмированном Кокорине станет шоком
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Божович: невызов Дзюбы в сборную при травмированном Кокорине станет шоком 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением об игре нападающего команды Артёма Дзюбы.
«Про то, что Дзюбе завидуют, поскольку он высокий, красивый, умный и у него хорошая зарплата, — это была моя шутка. Он очень открытый человек. Мы с ним очень быстро нашли общий язык. Да, Артём много разговаривает, но он очень позитивный и поднимает атмосферу в команде. Мне это не мешает. Есть тренеры, которые не любят, когда кто-то разговаривает во время работы, но если футболист играет хорошо, то мне ничего не мешает. Дзюба для меня молодец. Думаю, у него есть очень большая мотивация — чемпионат мира по футболу, который будет через месяц. Если Кокорин по-прежнему будет травмирован, а Артёма в сборную так и не возьмут, для меня это будет шок. Сейчас в России есть два нападающих высокого уровня — это Смолов и Дзюба. Специально под Дзюбу тактику я не менял. Просто бывают моменты, когда игроки сами по себе думают, что нужно делать на Дзюбу длинные передачи. С ним в составе гораздо легче играть, потому что он может придержать мяч. Мы уверены, что он там поборется, отдаст хорошую передачу. Так что можно сказать, что дзюбозависимость у нас есть. Он сто процентов сохранит такую форму до конца чемпионата», — сказал Божович в эфире программы «После футбола».
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