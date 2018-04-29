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«Ростов» одержал вторую подряд победу на новом стадионе
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«Ростов» одержал вторую подряд победу на новом стадионе 

Мир24 2 часа назад
Матч 28-го тура чемпионата по футболу между «Ростовом» и «Тосно» завершился победой хозяев поля — второй подряд на новом стадионе с момента его открытия, которое состоялось две недели назад, передает «МИР 24».
Гостям нужны были очки, чтобы покинуть зону вылета, но уже на 26-й минуте они остались в меньшинстве. Александр Макаров за это время успел получить две желтые карточки, причем обе — за грубый фол против Тимофея Калачева.
«Ростов» смог забить на 67-й минуте. После ошибки вратаря Давида Юрченко, неудачно сыгравшего на выходе, отличился Эльдор Шомуродов. Он же спустя пять минут завершил комбинацию точным ударом в верхний угол из пределов штрафной.
После этой победы «Ростов» набрал 34 очка и оторвался от зоны переходных матчей. У «Тосно» осталось 24 очка, команда находится на 15-м месте.
В первом матче на новом стадионе «Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск».
Напомним, что 9 мая «Тосно» сыграет в финале Кубка России.
До ЧМ-2018 остаётся совсем мало времени. Вот немного фактов для вас? #mir24tv #worldcup2018 #чм2018 #футбол
Публикация от МИР 24 (@mir24tv)
26 Апр 2018 в 11:40 PDT  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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