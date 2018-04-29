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Ролан Гусев: «У Манчини никогда не было ярких команд»
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Ролан Гусев: «У Манчини никогда не было ярких команд» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев выразил мнение, что главному тренеру "Зенита" Роберто Манчини не удалось объединить команду. Также хавбек считает, что питерцам не стоило зимой расставаться с Олегом Шатовым и Артемом Дзюбой, которые ушли в аренду в «Краснодар» и тульский «Арсенал».
— Не готов говорить, с кем там не попали — с тренером или игроками. Но у Манчини никогда не было ярких команд, — считает Гусев. — Он специалист, заточенный на тактике, дисциплине. Наверное, итальянец не смог объединить коллектив одной идеей. Не совсем понял, зачем отпустили Шатова и Дзюбу. Вот именно эти ребята пригодились бы в больших матчах, в ключевых моментах сезона. На мой взгляд, их уход и нарушил баланс внутри «Зенита». (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Гусева // Положение команд в чемпионате России по футболу
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