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В Оренбурге прошел турнир по историческому фехтованию «Путь воина»
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В Оренбурге прошел турнир по историческому фехтованию «Путь воина» 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
28 апреля в Оренбурге в ОГПУ состоялся турнир по историческому и спортивному фехтованию «Путь воина».
«Турнир собрал много зрителей. Ребята, которые обучаются в нашем клубе, смогли попробовать свои силы. Для них это самый первый, самый волнующий и самый важный турнир. Он как экзамен, определенный шаг в этой жизни. Ребята упорно тренировались и это как раз та цель, к которой они шли. Они отлично её достигли», — рассказал Александр Патлахов, руководитель русского общества «Пересвет».
Следующее важное событие у реконструкторов состоится 11 июня в Зауральной роще. Фестиваль «Ратная слава» — самое большое военно-историческое событие Оренбуржья.
«В прошлом году я с племянником посетила фестиваль «Ратная слава. Потом я сказала ему: „Давай, если хочешь — пойдем заниматься вместе“. Нам обоим нравилась история. Но если честно, меня привлекли именно бои, поединки витязей. А потом это обросло новыми деталями — историческая реконструкция, дуэльное фехтование. Так я оказалась здесь», -поделилась Любовь, победитель в дуэльном фехтовании.
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