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Парфенов: Пусть судья зайдет в раздевалку, посмотрит нам на ноги, в глаза
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Парфенов: Пусть судья зайдет в раздевалку, посмотрит нам на ноги, в глаза 

LiveSport.Ru 58 минут назад
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов считает, что судья принимал несправедливые решения в матче 28-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:2).
«Ростов с победой, прекрасная атмосфера, отличный стадион, замечательные болельщики. Только порадоваться за них можно.
У нас достаточно времени восстанавливаться. И есть возможность проявить себя для тех, кто ждал своей очереди. Хотел поблагодарить ребят за игру и самоотдачу, мы будем биться до последнего, кто бы нам ни мешал.
Это безобразие уже три тура творится. Пусть (судья) зайдет в раздевалку, посмотрит на ноги, в глаза», — приводит слова Парфенова «Спорт-Экспресс».
Ранее Парфенов посетовал на удаление — уже на 26-й минуте его команда осталась в меньшинстве.
«Любое удаление мешает игре, конечно. Стадион прекрасный, атмосфера прекрасная. И судья Матюнин поддержал атмосферу, молодец.
Не знаю, зачем ему нужны боковые судьи, если он сам принимает все решения. Это просто безобразие.
А своими мужиками я горжусь. Они сильные. У нас сильная команда. Может, где-то не хватает ресурсов, но у нас есть сердце и душа, это самое главное», — заявил в эфире канала «Наш футбол» Парфенов.
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