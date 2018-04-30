Парфенов: Пусть судья зайдет в раздевалку, посмотрит нам на ноги, в глаза

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов считает, что судья принимал несправедливые решения в матче 28-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:2).

«Ростов с победой, прекрасная атмосфера, отличный стадион, замечательные болельщики. Только порадоваться за них можно.

У нас достаточно времени восстанавливаться. И есть возможность проявить себя для тех, кто ждал своей очереди. Хотел поблагодарить ребят за игру и самоотдачу, мы будем биться до последнего, кто бы нам ни мешал.

Это безобразие уже три тура творится. Пусть (судья) зайдет в раздевалку, посмотрит на ноги, в глаза», — приводит слова Парфенова «Спорт-Экспресс».

Ранее Парфенов посетовал на удаление — уже на 26-й минуте его команда осталась в меньшинстве.

«Любое удаление мешает игре, конечно. Стадион прекрасный, атмосфера прекрасная. И судья Матюнин поддержал атмосферу, молодец.

Не знаю, зачем ему нужны боковые судьи, если он сам принимает все решения. Это просто безобразие.

А своими мужиками я горжусь. Они сильные. У нас сильная команда. Может, где-то не хватает ресурсов, но у нас есть сердце и душа, это самое главное», — заявил в эфире канала «Наш футбол» Парфенов.