Футбольный парк открылся в Екатеринбурге

Футбольный парк путешествует по России. Сегодня передвижной комплекс развлечений открылся в Екатеринбурге, передает телеканал «МИР 24».

Торжество привлекло в исторический сквер столицы Урала тысячи горожан. Все желающие смогли сфотографироваться с талисманом чемпионата мира — волком Забивакой, приобрести сувениры с символикой Кубка планеты, поиграть на футбольных симуляторах. Среди почетных гостей — французский актер Семи Насери и его земляк, чемпион мира и Европы по футболу Марсель Десайи.

«Мне очень приятно, что я приехал в Екатеринбург, и для меня большая честь открыть Парк футбола в столице Урала. Футбол объединяет, и я надеюсь, что вы активно будете поддержать сборную России и Франции во время чемпионата мира», — сказал чемпион мира и Европы по футболу Марсель Десайи.

Напомним, до старта чемпионата мира футбольный парк посетит все города, в которых пройдут матчи турнира.

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