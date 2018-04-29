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Арсен Венгер: Многие игроки «Арсенала» просто не привыкли к подобному темпу
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Арсен Венгер: Многие игроки «Арсенала» просто не привыкли к подобному темпу 

Советский спорт 1 час назад
— Этот матч немного отражает нашу игру на выезде в нынешнем сезоне. У нас было несколько возможностей. Мы не использовали свои моменты, хотя могли бы.
Встреча была очень позитивной для молодой команды, но в раздевалке все были разочарованы. Думаю, в последние 20 минут матча вы сами могли видеть, что многие игроки просто не привыкли к такому темпу и интенсивности.
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Здорово видеть молодых игроков в подобной атмосфере. Вы можете знать их уровень, но такие встречи помогают понять, что они могут показать во время игры. Мне сложно назвать их игру в этой встрече плохой, — приводит слова Венгера BBC.
Добавим, что в следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Брайтоном», а «Арсенал» примет на своем поле «Бернли».
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