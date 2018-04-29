Ролан Гусев: «Рано ставить крест на Заболотном в „Зените“

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев считает, что "Зениту" не стоит списывать со счетов форварда Антона Заболотного . Заболотный перешел в питерский клуб этой зимой и в 13 матчах во всех турнирах не забил ни одного мяча. В сегодняшней встрече против ЦСКА (0:0) он отыграл 90 минут.

— Антон старался, открывался, искал себя на поле. Здесь к нему вопросов нет, — сказал Гусев. — Но надо понимать: одно дело блистать в «Тосно», другое — забивать в «Зените». Две совершенно разные вещи! Пока у Заболотного далеко не все получается. Да, борется, прессингует. Неплохо себя проявил в первом тайме, когда прошел двух защитников и шведой пытался закрутить мяч в дальний угол. Принял нестандартное решение — здорово сыграл! Однако голов нет… Человек продолжает себя искать.

— Найдет ли?

— Крест на нем в «Зените» ставить рано. Ни в коем случае не стоит этого делать! Ему еще нужно дать время. Выводы можно будет делать только в следующем чемпионате, не раньше. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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