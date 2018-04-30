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Эден Азар: Конечно, мы хотим пробиться в четверку, но это зависит не только от «Челси»
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Эден Азар: Конечно, мы хотим пробиться в четверку, но это зависит не только от «Челси» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
— Нам было важно не терять кураж, не сбавлять темп. Мы находимся в отличной форме, побеждаем в сложных матчах, так что теперь у нас впереди три встречи в чемпионате, а потом посмотрим, что будет.
Конечно, мы хотим пробиться в четверку, это зависит не только от «Челси», но мы можем постараться сделать это, если будем играть так, как играли против «Суонси», если продолжим вместе бороться.
Мы еще боремся. Как я уже сказал, у нас впереди три матча, нам предстоит встретиться с «Ливерпулем», так что следующая неделя будет крайне важной, нам нужно готовиться к игре, и на подготовку у нас есть неделя, — цитирует Азара официальный сайт клуба.
После этой игры «Челси» набрал 66 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Челси» на своем поле примет «Ливерпуль».
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