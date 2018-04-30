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СМИ: Роббен не поможет «Баварии» в ответном матче ЛЧ с «Реалом»
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СМИ: Роббен не поможет «Баварии» в ответном матче ЛЧ с «Реалом» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен из-за травмы пропустит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Как сообщает Kicker, 34-летний голландец, получивший травму паха не успеет восстановится к игре в Мадриде.
Отмечается, что из-за повреждения бедра матч также пропустит защитник Жером Боатенг.
Первая игра, прошедшая в Мюнхене завершилась со счётом 2:1 в пользу «Реала». Ответный матч состоится 1 мая на «Сантьяго Бернабеу».
Ранее сообщалось, что участие немецкого защитника Боатенга в ЧМ-2018 по футболу находится под вопросом.
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