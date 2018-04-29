Маруан Феллаини: «Моуринью позволил мне идти в штрафную, если я смогу обеспечить баланс в центре поля»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини отметил, что главный тренер команды Жозе Моуринью позволил ему подключаться к атакам, когда выпускал на замену в матче с «Арсеналом» (2:1). В конце встречи победный мяч забил как раз Феллаини.

— Тренер сказал мне идти в штрафную, если я буду уверен, что смогу успеть поддержать баланс в центре поля, — цитирует ВВС Феллаини. — Я прекрасно знаю свои способности. Мне удается быть опасным в штрафной, когда мяч туда доставляется. И я принес пользу себе и клубу.