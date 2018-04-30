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Салах вступил в конфликт с Египетской ассоциацией футбола
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Салах вступил в конфликт с Египетской ассоциацией футбола 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
В отношениях нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха и Египетской футбольной ассоциацией наступил кризис, сообщает "Советский спорт".
По информации египетского издания Ahram, причиной недовольства форварда стало его изображение на самолете, который перевозит футболистов национальной команды. Федерация футбола Египта не выплачивает компенсацию Салаху за использование его лица в рекламных целях.
Ранее агент футболист раскритиковал за этот инцидент организацию, которая в ответ назвала поведение представителя Салаха «непристойным».
Сам игрок вмешался в конфликт и в своем твиттере заявил, что расстроен текущим развитием событий.
"Я очень рассторен тем, как обернулся этот вопрос. Думаю, подобные вещи должны решаться более деликатно", — написал он.
Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз пообещал разобраться в этом вопросе.
Ранее СМИ сообщали, что Салах признан футболистом недели в Лиге чемпионов.
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