Салаху грозит крупный штраф из-за поведения египетских чиновников

Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах конфликтует с футбольными властями своей страны за полтора месяца до чемпионата мира.

Дело в том, что футбольная ассоциация Египта разместила изображение Салаха на самолете национальной сборной и рекламировала компанию, предоставляющую телекоммуникационные услуги, которая принадлежит министру связи. В то же время у Салаха контракт с другой фирмой, которая может оштрафовать футболиста на сумму около 5 млн евро за нарушение условий спонсорской сделки.

ФА на просьбы Салаха мирно уладить разногласия заявляет, что футболист поступает неуважительно. В то же время в личной беседе Мохамеду было сказано, что у него достаточно денег, чтобы заплатить тот штраф, сообщает Liverpool Echo.