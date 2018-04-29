Прогноз на матч Тоттенхэм — Уотфорд: шпоры вернутся на победную полосу

В понедельник вечером программу тридцать шестого тура английской Премьер-лиги закроют «Тоттенхэм» и «Уотфорд». После поражения от «Манчестер Сити» и ничьей с «Брайтоном» команда Маурисио Почеттино позволила «Челси» приблизиться к зоне Лиги чемпионов. Теперь «шпоры» рассчитывают вернуться на победную полосу. "Евро-Футбол.ру" анонсирует будущий поединок на «Уэмбли».

Тоттенхэм

После победы над «Челси» место «Тоттенхэма» в зоне Лиги чемпионов не подвергалось сомнению. Но затем команда Маурисио Почеттино сама усложнила себе жизнь, проиграв «Манчестер Сити» (1:3) и сыграв вничью с «Брайтоном» (1:1). На текущий момент «шпоры» опережают «Челси» всего на два очка, сыграв на игру меньше. Чтобы избежать нервозной концовки сезона, футболистам «Тоттенхэма» нужно обыгрывать «Уотфорд» и возвращаться на победную полосу.

Уотфорд

Имея шестиочковый отрыв от зоны вылета, «Уотфорд» чувствует себя достаточно комфортно. Возможно, именно поэтому в последнее время команда Хави Грасии не балует своих фанатов хорошими результатами. В последний раз «шершни» побеждали в начале марта, когда минимально обыграли «Вест Бромвич». После этого в шести матчах Премьер-лиги «Уотфорд» добился двух ничьих при четырёх поражениях. Конечно, поклонники «Уотфорда» ждут прекращения столь неудачной серии.

Где смотреть матч

Игру на «Уэмбли», которая стартует в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Тоттенхэм" — «Уотфорд»: +6=3-0. Разница мячей: 20-5.

Первый круг: 1:1.

"Уотфорд" никогда не обыгрывал «Тоттенхэм» в Премьер-лиге. В девяти матчах было зафиксировано шесть побед лондонцев при трёх ничьих. В первом круге команды обменялись голами на «Викарадж Роад».

Интересные факты

— «Тоттенхэм» в последний раз проигрывал «Уотфорду» в октябре 1994-го года в матче Кубка лиги.

— «Тоттенхэм» забил в каждом из 22 последних матчей Премьер-лиги.

— В 10 последних выездных матчах Премьер-лиги «Уотфорд» набрал одно очко.

— «Уотфорд» надеется впервые выиграть в АПЛ в понедельник (2 ничьи, 6 поражений).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Тоттенхэм" должен решительно настроиться, ведь допускать третью потерю очков подряд недопустимо. Вылет из Кубка Англии также должен добавить злости подопечным Маурисио Почеттино. «Уотфорд» плохо играет на выезде, да и мотивация у команды определённо не на наивысшем уровне. Поэтому ждём уверенной виктории «шпор». Наша ставка: «Тоттенхэм» с форой (-1,5)" с коэффициентом 1.46.