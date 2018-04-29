Все на равных: в Минске стартовал турнир по интуитивному футболу

Турнир по интуитивному футболу, то есть такому, в который играют вслепую, стартовал сегодня в Минске. Большинство игроков — незрячие, но им помогают местные профессиональные футболисты. В чем особенность инклюзивного футбола разбирался корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

На тренировке все как обычно: разминка, отработка удара по воротам. Но все игроки — с закрытыми глазами, ведь многие не видят с детства. На глазах глухие повязки, так что главное здесь — не ловкость и выносливость, а умение слышать.

Игра продолжается два тайма по 25 минут на небольшом поле с высокими ограждениями. Здесь все, как в обычной игре — поле и ворота. Но бить по ним нужно вслепую. Специально для этого внутри мяча зашиты металлические погремушки. В процессе игры футболист ведет мяч, а капитан подсказывает, куда отдавать пас.

Интуитивный футбол развивается в Беларуси с 2008 года. Нынешний турнир — особенный случай, ведь на поле есть и зрячие — это звезды футбола и артисты, которые играют по правилам слепых игроков.

Отметим, что если в обычном футболе крики болельщиков поддерживают игроков, то в интуитивном это неприемлемо, поскольку будет отвлекать. Поэтому матч проходит в полной тишине — спортсмены должны слышать друг друга.

«Мои друзья ничем не хуже, чем зрячие спортсмены. Мы живем такой же жизнью сейчас и занимаемся тем же спортом», — подчеркнул капитан сборной Беларуси по футболу в категории В1 Юрий Ардынов.

Интуитивный футбол входит в программу Паралимпийских игр, а белорусская сборная — пятикратный чемпион мира. Нынешний турнир стал первый в таком формате, когда зрячие и незрячие играют на равных. Но организаторы уверяют, что интерес к нему нешуточный, а значит, соревнования точно не станут последними.

Всего в девятимиллионной Беларуси около 20 тыс. инвалидов по зрению.

До ЧМ-2018 остаётся совсем мало времени. Вот немного фактов для вас? #mir24tv #worldcup2018 #чм2018 #футбол

Публикация от МИР 24 (@mir24tv)

26 Апр 2018 в 11:40 PDT ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ