Элдор Шомуродов: Приятно забивать на таком поле, а когда отличаешься дважды — это супер

На стадионе была фантастическая атмосфера, большое спасибо болельщикам за такую поддержку!

— После первого гола вас окружили партнеры по команде. Что они вам сказали? — Честно говоря, ребята ждали этот гол. Трудно разобрать, что говорили, пожалуй, это просто были эмоции. Этот гол был очень нужен и мне и команде, потому что 3 очка сильно помогут нам в турнирной ситуации.

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— Чувствуете облегчение после первых забитых мячей? — Конечно! До этого у меня тоже были моменты, дважды попадал в каркас ворот. Я ощущал давление, но теперь, думаю, мне будет гораздо легче.

— Я благодарен тренеру за то, что доверил мне место в стартовом составе, партнерам за игру, а болельщикам за поддержку, — приводит слова Шомуродова пресс-служба «Ростова».

Напомним, что в матче с «Тосно» Шомуродов оформил дубль.