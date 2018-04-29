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Элдор Шомуродов: Приятно забивать на таком поле, а когда отличаешься дважды — это супер
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Элдор Шомуродов: Приятно забивать на таком поле, а когда отличаешься дважды — это супер 

Советский спорт 1 час назад
На стадионе была фантастическая атмосфера, большое спасибо болельщикам за такую поддержку!
— После первого гола вас окружили партнеры по команде. Что они вам сказали? — Честно говоря, ребята ждали этот гол. Трудно разобрать, что говорили, пожалуй, это просто были эмоции. Этот гол был очень нужен и мне и команде, потому что 3 очка сильно помогут нам в турнирной ситуации.
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— Чувствуете облегчение после первых забитых мячей? — Конечно! До этого у меня тоже были моменты, дважды попадал в каркас ворот. Я ощущал давление, но теперь, думаю, мне будет гораздо легче.
— Я благодарен тренеру за то, что доверил мне место в стартовом составе, партнерам за игру, а болельщикам за поддержку, — приводит слова Шомуродова пресс-служба «Ростова».
Напомним, что в матче с «Тосно» Шомуродов оформил дубль.
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