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Эйнсли Мэйтланд-Найлс: «Извиняемся перед фанатами „Арсенала“
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Эйнсли Мэйтланд-Найлс: «Извиняемся перед фанатами „Арсенала“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс выразил разочарование поражением от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче чемпионата Англии. Он признал, что молодые игроки, получившие шанс выйти на поле, нервничали.
— Очень жаль, что так получилось. Мы много сражались, а потом пропустили поздний мяч, — цитирует ВВС Мэйтланда-Найлса. — Словами не описать наши ощущения. Извиняемся перед фанатами. Мы их подвели. Наверное, ребята, которые нечасто выходят на поле, немного нервничали. Но мы знали, что нужно как следует отнестись к игре и выполнять свою работу.
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