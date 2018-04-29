Арбитр сбил игрока «Витесса» и «получил» от него желтую карточку 

Курьезный случай произошел в матче чемпионата Голландии «Витесс» — «Твенте» (2:0). Арбитр встречи Йохем Камфейс врезался в игрока хозяев Навароне Фора. Тот упал вместе с игроком соперников Адамом Махером. Инцидент был быстро исчерпан, а Фор в шутку «показал» судье желтую карточку за фол.
В состав победителей 90 минут отыграли российский защитник Вячеслав Караваев и бывший игрок «Динамо» Александр Бюттнер.
Летом «Витесс» возглавит бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.
😂 | Scheidsrechter Kamphuis gaat overdreven naar de grond. «Daar staat maar één straf op.»#vittwe https://t.co/U1cpn3IbH8 pic.twitter.com/ZuF6modKO8
— FOX Sports (@FOXSportsnl) 29 апреля 2018 г.