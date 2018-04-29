Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми

«Красно-белые же, после трех поражений подряд в чемпионате и Кубке взялись за мощные кадровые перестановки, похоже, явив в Перми прообраз команды следующего сезона.

Капитан Денис Глушаков , пропускавший в понедельник матч чемпионата с «Ахматом» (1:3) даже не полетел на игру с «Амкаром». Остался в запасе Дмитрий Комбаров , причастный к двум мячам, пропущенным от грозненцев. И это были еще далеко не все перестановки.

Массимо Каррера еще не раз услышит обвинения в потере связи с командой, но по крайней мере итальянец показал, что в его силах быстро реагировать на происходящие процессы. Поэтому Каррера пока остается хозяином ситуации. Его новый «Спартак» сделал главное: в ответ на разговоры о кризисе набрал три очка и вернулся на второе место», — заинтригован действиями итальянского тренера редактор отдела «Футбол» «Спорта День за Днем» Руслан Семенеев.

Три центральных от Карреры

«Спартаковская трибуна снова была полна людьми в красно-белой атрибутике, которые не стали устраивать никаких акций протеста из-за последних результатов, а вывесили баннер «С тобой и в радости, и в горе» и все 90 минут гнали команду вперед. Это наверняка помогло «Спартаку» выдать относительно уверенный стартовый отрезок.

Каррера пошел как на кадровые, так и тактические перестановки, впервые с осени выставив трех центральных защитников. На левом фланге вместо Комбарова вышел Мельгарехо, в опорной зоне вместо Глушакова — Тимофеев, возвращению которого в строй итальянец так радовался на предыдущей пресс-конференции. Сыгранности, осмысленности, скорости и остроты в исполнении красно-белых наблюдалось на стартовом отрезке не так много, да и играть пытались гости строже, чем обычно, не рискуя в атаке с многочисленностью.

Однако главное, что «Спартаку» удалось выйти вперед в дебюте. Забит мяч был, правда, со «стандарта», а не с игры, а заодно стал следствием грубой ошибки обороны «Амкара», забывшей Боккетти на дальней штанге.

Только развить успех у «Спартака» не получилось. «Амкару» постепенно удалось отодвинуть игру от своих ворот и создать несколько перспективных подходов. Опасно бил головой Комолов, крутил, но не докрутил мяч в дальний угол Рязанцев. Слегка чудил на перехватах Селихов. При доле везения хозяева вполне могли уйти на перерыв при ничейном счете», — отмечает шаткое преимущество красно-белых автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров

«В центре появилась троица, состоящая из Фернандо, Зобнина и Тимофеева. Роли у них были разные. Тимофеев делал свою, может быть, для кого-то не слишком броскую работу, Зобнин активно шел вперед при любой возможности, закрывая в основном правый фланг, Фернандо играл несколько сзади. К чему больше привык. Но в то же время исполнял штрафные и угловые. В начале матча именно он выполнил хороший навес от углового флажка на Боккетти, который оказавшись неожиданно у крайней стойки ворот «Амкара», головой точнехонько пробил. Защитники хозяев изобразили что-то похожее на сопротивление, но, итальянец, не забивавший с октября прошлого года, ничего этого не заметил и открыл счет. К неописуемой своей радости и партнеров в равной степени.

Без дисквалифицированного Луиза Адриано свободу впереди предоставили Промесу и Зе Луишу. Не сказать, что эта свобода «опьянила» их, но что-то у обоих явно не получалось. Зе Луиш, возможно, чувствовал, что искусственное поле ему совсем не подходит и уже где-то минут за десять до конца первого тайма начал просить замену. Промучился еще минут пять и, дождавшись Ханни, покинул поле в явно не лучшем расположении духа. А на второй тайм не вышел и Максимович, которого заменил Пашалич. Каррера объяснил эти потери коротко: «Мышечные травмы».

На то, чтобы привести себя в порядок тем, кто сейчас тренируется с болячками, есть, по сути, неделя», — огорчается автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин.

Футбол будущего по Массимо Каррере

«Еще до перерыва Каррера заменил Зе Луиша на Софьяна Ханни и вновь перестроил игру команды, отрядив на острие Квинси Промеса. Голландец на левом фланге атаки нынешней весной выступает неубедительно, и итальянский специалист решил использовать скорость Квинси не на фланге, а в центре. Промес был, как всегда, активен, но за мяч зацепился считанное число раз.

Такое впечатление, что Каррера никак не может найти в сегодняшнем «Спартак» прошлогодний. В перерыве он вновь изменил расстановку, заменив Максимовича на Марио Пашалича , и красно-белые перешли на игру в два центральных защитника. Удивительно то, что гости отказались от игры с чистым нападающим. Промес стал регулярно сваливаться налево, и в центре нападения стало совсем пусто. Здесь по очереди появлялись разные футболисты атаки, но до 81-й минуты без особого успеха.

В одном из репортажей матча «Спартака» нынешней весной я оставил подзаголовок «Анархия — мать порядка». Не в первый раз уже москвичи стараются запутать оппонентов, перемешиваясь на чужой половине поля, как ингредиенты коктейля в смесителе. Наверное, такой универсализм футболистов (Зобнин слева, Зобнин справа, а вот уже Зобнин в центре и вновь по кругу) — огромное подспорье для тренера, и он строит в команде игру будущего, где каждый может оказаться на голевой позиции, а может сыграть в подыгрыше. Но пока это дается его подопечным очень тяжело. Все-таки эта кажущаяся спонтанность на поле должна быть идеально отработана на тренировках», — пытается понять замыслы спартаковского тренера обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак

«Вся эта нервотрепка последних дней сказалась на Александре Селихове. Голкипер «Спартака» играл очень неуверенно, постоянно необоснованно покидал ворота и подскальзывался но ровном месте.

Уверенности игрокам обороны такое поведение вратаря не добавляло, хотя когда это было реально нужно, Селихов собирался и действовал отлично. На 66-й минуте, например, он бросился в ноги Костюкову, предотвратив опасный момент. Игрок «Амкара» мог расстреливать чужие ворота с пяти метров.

Грубую ошибку допустил другой вратарь. Спартаковцы провели быструю атаку, Пашалич сделал заброс во вратарскую, Нигматуллин неудачно скинул мяч на набежавшего Ханни, который пробил точно в нижний угол», — отмечает игру голкиперов корреспондент «Чемпионата» Антон Третяк.

Глобальная перестройка

«Массимо Каррера, похоже, начинает глобально перестраивать «Спартак» под себя. Итальянец сумел добиться важной победы в Перми, два раза по ходу матча менял тактику и не выпустил на поле двух ветеранов, Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

Как будет выглядеть команда в следующем сезоне, сейчас сказать трудно. Но если Каррере хватило смелости резать по живому, то и план дальнейшего развития команды у него уже должен быть. Интересно понаблюдать за тем, как «Спартак» будет избавляться от вчерашних героев. Истории ухода из клуба игроков, которые в какой-то момент были кумирами для болельщиков, демонстрируют — легким этот процесс вряд ли будет.

Если Каррера, Глушаков и Пилипчук за две недели не смогут найти общий язык и решить накопившиеся проблемы, в новом сезоне нас ждет абсолютно другой «Спартак», где все решения будет принимать один человек — Массимо Каррера. Если по каким-то причинам план Массимо не будет давать плоды, то уже в конце осени болельщики поменяют свое мнение о тренере. И тогда одной ссылкой всех неугодных подальше от команды будет уже не отделаться», оценивает процессы в стане чемпионов России автор Sport24 Максим Алланазаров

С кем пора прощаться?

«Без Комбарова и Глушакова «Спартак» на своей половине сыграл спокойнее, «Амкар» так и не попал в створ ворот Селихова. Но чаще лимит работает на Комбарова, и бывший хавбек ломает структуру в защите. Теряет позицию, обожает работать в чужих зонах, когда не просят, и физически уступает сильнейшим соперникам. Нельзя «случайно» привозить рекордное количество голов не первый сезон подряд. Возможно, в России нет никого лучше Комбарова для игры слева, не исключено, что именно он будет рубиться с Салахом летом.