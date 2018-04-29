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Что было написано на подарке Венгеру от Фергюсона. Фото
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Что было написано на подарке Венгеру от Фергюсона. Фото 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Стало известно, что было написано на подарке, который главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил от Алекса Фергюсона перед матчем чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:2). Фергюсон, руководивший «МЮ» с 1986 по 2013 год, вручил Венгеру кубок с надписью: «Подарок Арсену Венгеру от кавалера Ордена британской империи сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью от имени „Манчестер Юнайтед“ в знак признания его заслуг и достижений в „Арсенале“ с 1996 по 2018 год».
Венгер ранее объявил, что покинет лондонский клуб по окончании нынешнего сезона.
This is what Sir Alex Ferguson presented Arsene Wenger before today’s game. Respect to both #mufc and #afcpic.twitter.com/OhFs7z8fTt
— The 4th Official (@Official_T4O) 29 апреля 2018 г.
Манчестер Юнайтед — Арсенал
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