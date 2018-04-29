Что было написано на подарке Венгеру от Фергюсона. Фото 

Стало известно, что было написано на подарке, который главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил от Алекса Фергюсона перед матчем чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:2). Фергюсон, руководивший «МЮ» с 1986 по 2013 год, вручил Венгеру кубок с надписью: «Подарок Арсену Венгеру от кавалера Ордена британской империи сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью от имени „Манчестер Юнайтед“ в знак признания его заслуг и достижений в „Арсенале“ с 1996 по 2018 год».
Венгер ранее объявил, что покинет лондонский клуб по окончании нынешнего сезона.
This is what Sir Alex Ferguson presented Arsene Wenger before today’s game. Respect to both #mufc and #afcpic.twitter.com/OhFs7z8fTt
— The 4th Official (@Official_T4O) 29 апреля 2018 г.
Манчестер Юнайтед — Арсенал