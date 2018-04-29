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Дублер из «Майнца» помог команде выбраться из зоны вылета
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Дублер из «Майнца» помог команде выбраться из зоны вылета 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Нападающий Боте Баку дебютировал за основной состав «Майнца» в матче 32-го тура чемпионата Германии против «Лейпцига» (3:0). Примечательно, что 20-летний форвард в день игры основных составов должен был сыграть за дубль «карнавальников».
Футболиста по решению тренерского штаба сняли с автобуса «молодежки» и поставили в стартовый состав «основы». Он провел на поле весь матч. На 90-й минуте при счете 2:0 в пользу своей команды он довел его до разгромного.
Таким образом. Баку помог «Майнцу» выбраться из зоны вылета во вторую бундеслигу. За два тура до конца чемпионата команда из Майнца занимает 14-е место, набрав 33 очка. Отрыв от зоны прямого вылета — 5 очка.
Майнц — РБ Лейпциг
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