Маурицио Сарри: «Рано или поздно господство „Ювентуса“ в серии А закончится»

Главный тренер «Наполи» Мариуцио Сарри выразил надежду, что рано или поздно «Ювентус» не сможет стать чемпионом Италии. Туринцы выигрывали шесть последних турниров.

— В жизни, как и в футболе все когда-то заканчивается. Рано или поздно господство «Ювентуса» также подойдет в концу, — цитирует Football Italia слова Сарри. — Посмотрите на чемпионат Англии, где каждый год разный победитель. В данном случае любовь болельщиков к командам только крепчает, так как у всех появляется надежда на успех. В Италии же все иначе. Мы рискуем потерять болельщиков, потому что они болеют за команды, которые никогда не выиграют скудетто, и они отлично понимают почему.