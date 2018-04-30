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Маурицио Сарри: «Рано или поздно господство „Ювентуса“ в серии А закончится»
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Маурицио Сарри: «Рано или поздно господство „Ювентуса“ в серии А закончится» 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Главный тренер «Наполи» Мариуцио Сарри выразил надежду, что рано или поздно «Ювентус» не сможет стать чемпионом Италии. Туринцы выигрывали шесть последних турниров.
— В жизни, как и в футболе все когда-то заканчивается. Рано или поздно господство «Ювентуса» также подойдет в концу, — цитирует Football Italia слова Сарри. — Посмотрите на чемпионат Англии, где каждый год разный победитель. В данном случае любовь болельщиков к командам только крепчает, так как у всех появляется надежда на успех. В Италии же все иначе. Мы рискуем потерять болельщиков, потому что они болеют за команды, которые никогда не выиграют скудетто, и они отлично понимают почему.
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