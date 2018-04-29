Ещё
Сарри: «Рано или поздно господство „Ювентуса“ в Серии А закончится»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сарри: «Рано или поздно господство „Ювентуса“ в Серии А закончится» 

SPORT24.ru 35 минут назад
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Фиорентины» на выезде со счетом 0:3, которое практически лишило его команду шансов на чемпионство. «Наполи» за 3 тура до конца чемпионата отстает от «Ювентуса» на 4 очка.
«Мы должны сосредоточиться лишь на своих выступлениях на поле, а о чем-то другом я думать не хочу.
Единственная надежда состоит в том, что в жизни всему однажды приходит конец! Рано или поздно господство («Ювентуса») закончится.
На примере Премьер-Лиги, где победитель меняется в каждом сезоне, могу сказать, что это вызывает любовь к командам, а у каждого клуба есть надежда на успех. В Италии же все иначе. Мы рискуем тем, что можем потерять болельщиков, ведь многие из них поддерживают команды, которые не победят никогда, и они сами об этом прекрасно знают. Если мы улучшим всю систему, тогда и богатые обеднеют.
Сегодня мы проиграли, так как сыграли плохо. Если скажу иначе, это будет лишь бесполезной попыткой найти оправдание, а сейчас этому не время. Мы не машины, время от времени можем терпеть неудачи. Теперь наша обязанность состоит в том, чтобы исправить это на следующей неделе», — цитирует Сарри Football Italia.
SPORT24.ru: последние новости
Мхитарян - первый игрок, забивший в сезоне за «МЮ» и в ворота бывшей команды «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». Стали известны стартовые составы На стадионе «Санкт-Петербург» перед матчем «Зенит» - ЦСКА сломалось табло
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский боец UFC удивила мир своими формами7
«Формула-1» оштрафовала Сироткина7
Боярский решил болеть за «Тосно»17
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»298
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым17
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение