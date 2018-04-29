Сарри: «Рано или поздно господство „Ювентуса“ в Серии А закончится»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Фиорентины» на выезде со счетом 0:3, которое практически лишило его команду шансов на чемпионство. «Наполи» за 3 тура до конца чемпионата отстает от «Ювентуса» на 4 очка.

«Мы должны сосредоточиться лишь на своих выступлениях на поле, а о чем-то другом я думать не хочу.

Единственная надежда состоит в том, что в жизни всему однажды приходит конец! Рано или поздно господство («Ювентуса») закончится.

На примере Премьер-Лиги, где победитель меняется в каждом сезоне, могу сказать, что это вызывает любовь к командам, а у каждого клуба есть надежда на успех. В Италии же все иначе. Мы рискуем тем, что можем потерять болельщиков, ведь многие из них поддерживают команды, которые не победят никогда, и они сами об этом прекрасно знают. Если мы улучшим всю систему, тогда и богатые обеднеют.

Сегодня мы проиграли, так как сыграли плохо. Если скажу иначе, это будет лишь бесполезной попыткой найти оправдание, а сейчас этому не время. Мы не машины, время от времени можем терпеть неудачи. Теперь наша обязанность состоит в том, чтобы исправить это на следующей неделе», — цитирует Сарри Football Italia.