Анхель Ди Мария: Не могу обещать, что останусь в «ПСЖ» на следующий сезон

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о возможном приходу Томаса Тухеля , а также рассказал о планах на будущее.

Анхель Ди Мария: Я был близок к переходу в «Барселону»

"Совсем не знаю Тухеля. Сейчас я не могу обещать, что останусь в «ПСЖ». Это решение мы примем вместе с руководством клуба.

В этом сезоне нам еще предстоит два матча. Посмотрим, время покажет. Вообще, вопрос о будущем игрока решает клуб, а не тренер. Ему обычно нечего сказать по этому поводу", — цитирует Ди Марию Bild со ссылкой на France Football.

Ранее Ди Мария рассказал, что был близок к переходу в «Барселону», но боссы «ПСЖ» отклонили предложение каталонского клуба.