Анхель Ди Мария: Не могу обещать, что останусь в «ПСЖ» на следующий сезон 

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о возможном приходу Томаса Тухеля, а также рассказал о планах на будущее.
Анхель Ди Мария: Я был близок к переходу в «Барселону»
"Совсем не знаю Тухеля. Сейчас я не могу обещать, что останусь в «ПСЖ». Это решение мы примем вместе с руководством клуба.
В этом сезоне нам еще предстоит два матча. Посмотрим, время покажет. Вообще, вопрос о будущем игрока решает клуб, а не тренер. Ему обычно нечего сказать по этому поводу", — цитирует Ди Марию Bild со ссылкой на France Football.
Ранее Ди Мария рассказал, что был близок к переходу в «Барселону», но боссы «ПСЖ» отклонили предложение каталонского клуба.