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Анхель Ди Мария: «Не знаю, останусь ли в „ПСЖ“
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Анхель Ди Мария: «Не знаю, останусь ли в „ПСЖ“ 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария не знает, останется ли в клубе после окончания сезона. Он признался, что в какой-то момент расстроился, выпав из числа игроков основного состава.
— Я был очень разочарован тем, что не входил в стартовый состав, — цитирует France Football Ди Марию. — Потому что у меня была хорошая форма на самом деле. Я чувствовал, что должен играть, но не получал такой возможности. Не знаю, останусь ли в «ПСЖ». Футбол странная штука. Я здесь всем доволен, но клубу нужно продавать игроков, чтобы покупать новых.
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