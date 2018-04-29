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Тиаго Силва установил рекорд по количеству матчей в качестве капитана «ПСЖ»
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Тиаго Силва установил рекорд по количеству матчей в качестве капитана «ПСЖ» 

SPORT24.ru 35 минут назад
29 апреля бразилец в 221-й раз вывел парижан на поле с капитанской повязкой. «ПСЖ» в 35-м туре чемпионата Франции принимает на своем поле «Генгам».
Предыдущий рекорд принадлежал Доминику Батене, в активе которого 220 официальных матчей в качестве капитана «ПСЖ» с 1979 по 1985 год.
Тьяго Силва впервые провел матч с капитанской повязкой в «ПСЖ» 21 ноября 2012 года. В 220 матчах, когда Силва был капитаном (без учета сегодняшнего), «ПСЖ» одержал 162 победы, 35 раз сыграл вничью и потерпел 23 поражения.
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