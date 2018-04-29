Ещё
Себастьян Феттель: «Нет смысла жаловаться»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Себастьян Феттель: «Нет смысла жаловаться» 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель признался, что не жалеет по поводу попытки выйти на первое место незадолго до финиша гонки «Гран-при Азербайджана». Из-за слишком широкого выхода из поворота немец перетормозил, испортил резину и потерял позиции и финишировал в итоге четвертым.
— Я все равно рад, что попытался обогнать лидера, — цитирует F1i Феттеля. — Конечно, недоволен тем, что не сработал план, но должен был попытаться это сделать. Не думаю, что слишком оптимистично шел в атаку. Меня не развернуло, но я заблокировал колеса, испортив шины. Поэтому не мог сопротивляться атакам Переса. Все уже прошло. Нет смысла жаловаться.
Спорт-Экспресс: последние новости
Мхитарян не стал праздновать гол в ворота "МЮ" "МЮ" - "Арсенал": гол Мхитаряна не спас Венгера от поражения Поль Погба: "Феллаини достаточно коснуться мяча волосами или носом, чтобы случился гол"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский боец UFC удивила мир своими формами8
«Формула-1» оштрафовала Сироткина9
Боярский решил болеть за «Тосно»17
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»298
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым17
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение