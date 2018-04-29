Себастьян Феттель: «Нет смысла жаловаться»

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель признался, что не жалеет по поводу попытки выйти на первое место незадолго до финиша гонки «Гран-при Азербайджана». Из-за слишком широкого выхода из поворота немец перетормозил, испортил резину и потерял позиции и финишировал в итоге четвертым.

— Я все равно рад, что попытался обогнать лидера, — цитирует F1i Феттеля. — Конечно, недоволен тем, что не сработал план, но должен был попытаться это сделать. Не думаю, что слишком оптимистично шел в атаку. Меня не развернуло, но я заблокировал колеса, испортив шины. Поэтому не мог сопротивляться атакам Переса. Все уже прошло. Нет смысла жаловаться.