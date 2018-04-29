«Лацио» с минимальным счётом победил «Торино»

«Лацио» одержал победу над «Торино» в матче 35-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Лацио», набрав 70 очков, занимает третье место в турнирной таблице итальянского первенства, «Торино» (47) — на десятой строчке.

В следующем туре «Лацио» на своём поле примет «Аталанту», а «Торино» проведёт выездной матч с «Наполи». Обе встречи пройдут 6 мая.