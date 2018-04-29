Ещё
«Лацио» с минимальным счётом победил «Торино»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лацио» с минимальным счётом победил «Торино» 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
«Лацио» одержал победу над «Торино» в матче 35-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал полузащитник Сергей Милинкович-Савич, отличившийся на 56-й минуте после передачи хавбека Луиса Альберто.
«Лацио», набрав 70 очков, занимает третье место в турнирной таблице итальянского первенства, «Торино» (47) — на десятой строчке.
В следующем туре «Лацио» на своём поле примет «Аталанту», а «Торино» проведёт выездной матч с «Наполи». Обе встречи пройдут 6 мая.
Чемпионат.com: последние новости
Россиянин Заборский победил в ультрамарафоне «Милан — Сан-Ремо» Бистрович: ЦСКА не может быть доволен одним очком, нам хотелось взять три «Манчестер Юнайтед» победил «Арсенал» благодаря голу Феллайни на 91-й минуте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский боец UFC удивила мир своими формами7
«Формула-1» оштрафовала Сироткина7
Боярский решил болеть за «Тосно»17
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»298
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым17
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение