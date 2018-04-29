Что общего у Писарева, Эллардайса и Пьюлиса? Этот козырь спасает «Олимпиец»

В нынешнем сезоне ФНЛ нижегородский «Олимпиец» забил 33 мяча. 18 из них пришлись на стандарты. 55% от общего числа — внушительный показатель.

В «ОЛИМПИЙЦЕ» ЕСТЬ СРАЗУ ДВА СЕРХИО РАМОСА

В 35-м туре второй по ранжиру российской лиги «Олимпиец» обыграл «Ротор» (1:0) и выбрался из зоны вылета. Это очень важное событие для Нижнего Новгорода — города, в котором к ЧМ-2018 построили современную 45-тысячную футбольную арену.

Писарева — в отставку! Он только позорит нижегородцев». «Олимпиец» близок к ПФЛ Единственный мяч команда Николая Писарева забила в компенсированное время в результате розыгрыша штрафного удара: после подачи Фомина и скидки Белякова отличился центральный защитник Юрий Морозов . На данный момент он является вторым бомбардиром коллектива, забив четыре гола. Результативнее него лишь его партнер по центру обороны Радик Хайруллов — пять попаданий. Обоим помогает высокий рост — 190 сантиметров. Даже их коллега по амплуа из «Реала» Серхио Рамос в нынешнем сезоне не столь результативен — всего три мяча в чемпионате Испании. Влияние на результат у двух игроков задней линии волжской команды огромно: в матчах, где они забивали, «Олимпиец» набрал 15 очков!

Важность стандартов в набранных очках «Олимпийца» невозможно переоценить. Из 37 баллов сразу 27 нижегородцы взяли в матчах, где забивали после розыгрыша статичных положений!

Вот как распределяются голы «Олимпийца» по стандартам:

7 — угловые (голы с прямых подач, скидок или выигранных подборов);

6 — розыгрыш штрафных;

2 — пенальти;

2 — быстрая доставка мяча в штрафную после розыгрыша аутов;

1 — прямой штрафной.

ГОЛЫ-БЛИЗНЕЦЫ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ТЕНДЕНЦИИ

«Олимпиец» работает над стандартами, а не только уповает на физические данные футболистов, — это легко понять по геометрии атак. Трижды при результативных угловых следовали подачи на дальнюю штангу, столько же раз — в центр. Это убойные зоны, так как перед бьющим футболистом открыты все ворота.

Почти такая же история со штрафными: идет либо пласирующая передача по направлению створа, либо следует заброс на дальнюю штангу.

Гол «Олимпийца» в ворота «Ротора» — родной брат осеннего мяча нижегородцев в сетку «Химок» (2:0): последовала подача на дальнюю штангу и скидка в центр. Близкими родственниками два мяча делает автор ключевого действия: в обоих случаях забивал Юрий Морозов! Он очень расторопен непосредственно перед створом.

Сразу дважды после подач игроков «Олимпийца» со штрафных в направлении створа пострадала «Сибирь» — в домашнем и гостевом матчах (1:1, 1:1). Интересно, что оба раза забивал Хайруллов! Если Морозов расторопен при скидках, то Радик производителен на прямых подачах.

Осенью Николай Писарев признавался, что «Олимпиец» работает над стандартами. Но отмечал, что есть проблема с подачей. Одного исполнителя в команде по-прежнему нет. Тем весомее достижение коллектива. Две голевые передачи со статичных положений сделал Даниил Фомин — игрок молодежной сборной России.

Стандартам «Олимпиец» уделял повышенное внимание зимой, при подготовке к продолжению сезона. Один из самых интересных розыгрышей выглядел так: футболист, на которого должна последовать передача, разбегается по дуге, тогда как его партнеры ставят блоки защищающимся.

Писарев много работал над стандартами и в предыдущих своих командах. И нижегородские любители футбола могли в этом убедиться. В 2011 году, когда в Нижнем Новгороде играли молодежная сборная России и наша вторая национальная команда. Младший коллектив на открытой тренировке за день до матча отрабатывал стандарты. В частности, акцент был сделан на подачах по направлению створа ворот.

«Олимпиец» в каждом матче зарабатывает много угловых. Такие возможности команда создает, атакуя флангами. Основным тактическим модулем коллектива по ходу сезона стала расстановка 5-4-1. В атаке схема трансформируется в 3-1-5-1 — высоко поднимаются фланговые защитники, им место освобождают крайние полузащитники, смещающиеся в середину, вперед поднимается один из центральных хавбеков.

ПРИМЕРЫ ЭЛЛАРДАЙСА И ПЬЮЛИСА

В Европе есть тренеры, которые благодаря стандартам аутсайдеров лиг превращали и превращают в крепких середняков. В Англии такими являются Тони Пьюлис и Сэм Эллардайс

Останется ли в ФНЛ команда из Нижнего Новгорода? Положение шаткое

В прошлом сезоне «Вест Бромвич Альбион» Пьюлиса забил 43 гола, 21 из них — со стандартов, из них 16 — угловые удары. Команда финишировала на десятом месте АПЛ! «Кристал Пэлас» Эллардайса забил 48 голов, 16 из них — со стандартов. «Пэлас» закончил турнир 14-м. Именно эти две команды стали лидерами АПЛ по проценту созданных голевых шансов со статичных положений: 21,8% и 20,3% от общего числа соответственно.

В 2012 году «Сток Сити» Пьюлиса сыграл вничью 1:1 с «Вест Хэмом». Гол команда Пьюлиса забил после углового — отличился Джонатан Уолтерс . Вот что сказал наставник после игры: «Мы тренировали этот угловой три дня! Правда, мало что получалось. Но в итоге результат пришел. Я трачу много времени на просмотр видео и чувствовал, что если мы исполним задумку, то можем забить».

Как и коллега, Эллардайс на стандарты отводит много времени. Как у чужим ворот, так и у своих. Однажды он так увлекся темой, что отсмотрел сотни розыгрыше угловых в премьер-лиге с целью понять, куда отскакивает мяч из штрафной при выносе обороняющейся команды. И разграничил ситуации. Определил: а) куда вылетает мяч при подаче на ближнюю штангу; б) куда отправляется с дальнего угла вратарской. Специалист желал, чтобы его команда собирала подборы.

Пример «Олимпийца», на данный момент успешно сражающегося за выживание, показывает, что в российском футболе стандарты тоже могут быть очень действенными.