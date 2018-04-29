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«Депортиво» вылетел в Сегунду
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«Депортиво» вылетел в Сегунду 

Чемпионат.com 21 минуту назад
«Депортиво» на своём поле со счётом 2:4 проиграл «Барселоне» в матче 35-го тура испанской Примеры.
За три тура до конца чемпионата на счету занимающего 18-е место «Депортиво» 28 баллов, в активе у «Леванте», располагающегося на 17-й строчке, 40 очков. Таким образом, команда из Ла-Коруньи, возглавляемая голландцем Кларенсом Зеедорфом, потеряла теоретические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе испанского футбола и следующий сезоне начнёт в Сегунде.
Ранее в Сегунду вылетели «Малага» и «Лас-Пальмас».
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