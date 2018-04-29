«Депортиво» вылетел в Сегунду

«Депортиво» на своём поле со счётом 2:4 проиграл «Барселоне» в матче 35-го тура испанской Примеры.

За три тура до конца чемпионата на счету занимающего 18-е место «Депортиво» 28 баллов, в активе у «Леванте», располагающегося на 17-й строчке, 40 очков. Таким образом, команда из Ла-Коруньи, возглавляемая голландцем Кларенсом Зеедорфом, потеряла теоретические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе испанского футбола и следующий сезоне начнёт в Сегунде.

Ранее в Сегунду вылетели «Малага» и «Лас-Пальмас».