Гол Милинковича-Савича принес «Лацио» победу над «Торино» 

Чемпионат Италии. Серия А 35-й тур «Торино» — «Лацио» — 0:1 (0:0)
Гол: Милинкович-Савич, 56. На 23-й минуте Луис Альберто («Лацио») не реализовал пенальти.
«Торино»: Сиригу, де Сильвестри, Нкулу, Моретти, Молинаро, Эдера (Яго Фальке, 62), Ринкон (Ньянг, 76), Ляич, Базелли, Бурдиссо, Белотти.
«Лацио»: Стракоша, Раду (Касерес, 46), де Врей, Луис Фелипе, Марушич, Лулич, Милинкович-Савич, Мурджиа, Лейва, Луис Альберто (Лукаку, 78), Иммобиле (Кайседо, 14).
Предупреждения: Милинкович-Савич, 42; Моретти, 49; Базелли, 54; Марушич, 76; Стракоша, 82.