Сборная Чехии по хоккею объявила состав на чемпионат мира — 2018, который пройдет в Дании, сообщает ТАСС.
В состав команды вошли шесть игроков из КХЛ: Павел Францоуз ("Трактор"), защитники Михал Йордан ("Амур"), Адам Полашек ("Сочи"), нападающие Андрей Нестрашил, Робин Ганзл (оба — «Нефтехимик»), Роман Горак ("Витязь").
Состав сборной Чехии на ЧМ-2018:
Вратари: Францоуз, Давид Риттих ("Калгари"), Доминик Храковина ("Таппара");
Защитники: Радко Гудас ("Филадельфия"), Дэвид Музил ("Тршинец"), Давид Шкленичка, Михал Моравчик (оба — «Пльзень»), Мартин Планек ("Градец Калове"), Филип Пырохта ("Бенатки-над-Йизероу"), Йордан, Полашек;
Нападающие: Роман Червенка ("Фрибург-Готтерон"), Нестрашил, Радек Факса ("Даллас"), Томаш Плеканец ("Торонто"), Доминик Кубалик ("Амбри Пиотта"), Дмитрий Яшкин ("Сент-Луис"), Михал Ржепик ("Спарта"), Мартин Каут ("Динамо Пардубице"), Горак, Томаш Хыка ("Чикаго Вулвз"), Филип Хытил ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Ганзл, Мартин Нечас ("Комета Брно"), Роберт Коусал ("Давос"), Давид Штястны ("Злин").
Чемпионат мира состоится в Дании с 4 по 20 мая. Сборная Чехии на групповом этапе сыграет с командами Словакии (5 мая), Швеции (6 мая), Швейцарии (8 мая), России (10 мая), Белоруссии (11 мая), Франции (13 мая) и Австрии (14 мая).