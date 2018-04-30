Сборная Чехии по хоккею объявила состав на чемпионат мира

Сборная Чехии по хоккею объявила состав на чемпионат мира — 2018, который пройдет в Дании, сообщает ТАСС

Состав сборной Чехии на ЧМ-2018:

Чемпионат мира состоится в Дании с 4 по 20 мая. Сборная Чехии на групповом этапе сыграет с командами Словакии (5 мая), Швеции (6 мая), Швейцарии (8 мая), России (10 мая), Белоруссии (11 мая), Франции (13 мая) и Австрии (14 мая).