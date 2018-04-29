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Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на чемпионат мира
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Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на чемпионат мира 

ТАСС 18 минут назад
ТАСС, 29 апреля. Шесть игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), включены в состав сборной Чехии на чемпионат мира, который пройдет в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Чехии.
За чешскую команду на мировом первенстве сыграют вратарь Павел Францоуз ("Трактор"), защитники Михал Йордан ("Амур"), Адам Полашек ("Сочи"), нападающие Андрей Нестрашил, Робин Ганзл (оба — «Нефтехимик»), Роман Горак ("Витязь").
Полностью состав сборной Чехии выглядит следующим образом:
вратари — Францоуз, Давид Риттих ("Калгари"), Доминик Храковина ("Таппара");
защитники — Радко Гудас ("Филадельфия"), Дэвид Музил ("Тршинец"), Давид Шкленичка, Михал Моравчик (оба — «Пльзень»), Мартин Планек ("Градец Калове"), Филип Пырохта ("Бенатки-над-Йизероу"), Йордан, Полашек;
нападающие — Роман Червенка ("Фрибург-Готтерон"), Нестрашил, Радек Факса ("Даллас"), Томаш Плеканец ("Торонто"), Доминик Кубалик ("Амбри Пиотта"), Дмитрий Яшкин ("Сент-Луис"), Михал Ржепик ("Спарта"), Мартин Каут ("Динамо Пардубице"), Горак, Томаш Хыка ("Чикаго Вулвз"), Филип Хытил ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Ганзл, Мартин Нечас ("Комета Брно"), Роберт Коусал ("Давос"), Давид Штястны ("Злин").
Чемпионат мира состоится в Дании с 4 по 20 мая. Сборная Чехии на групповом этапе сыграет с командами Словакии (5 мая), Швеции (6 мая), Швейцарии (8 мая), России (10 мая), Белоруссии (11 мая), Франции (13 мая) и Австрии (14 мая).
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