Иньеста и Месси выиграли 32-й титул в составе «Барселоны»

«Барселона» в матче 35-го тура чемпионата Испании на выезде обыграла «Депортиво» (4:2) и в 25-й раз в своей истории стала победителем ла лиги. Для Андреса Иньесты Лионеля Месси , который покинет команду после завершения сезона-2017/18, этот чемпионский титул стал девятым в карьере. По этому показателю они обошли Хави, который ушел из каталонской команды в 2015 году.

В общей сложности в активе испанского полузащитника и аргентинского нападающего по 32 трофея, завоеванных в составе сине-гранатовых. Рекордсменом является бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес (37 титулов за карьеру).

"Барселона" — 25-кратный чемпион Испании!

Депортиво — Барселона