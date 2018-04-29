Ещё
Иньеста и Месси выиграли 32-й титул в составе «Барселоны»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иньеста и Месси выиграли 32-й титул в составе «Барселоны» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Барселона» в матче 35-го тура чемпионата Испании на выезде обыграла «Депортиво» (4:2) и в 25-й раз в своей истории стала победителем ла лиги. Для Андреса Иньесты и Лионеля Месси, который покинет команду после завершения сезона-2017/18, этот чемпионский титул стал девятым в карьере. По этому показателю они обошли Хави, который ушел из каталонской команды в 2015 году.
В общей сложности в активе испанского полузащитника и аргентинского нападающего по 32 трофея, завоеванных в составе сине-гранатовых. Рекордсменом является бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес (37 титулов за карьеру).
"Барселона" — 25-кратный чемпион Испании!
Депортиво — Барселона
Спорт-Экспресс: последние новости
Мхитарян не стал праздновать гол в ворота "МЮ" "Ростов" – "Тосно". Миюшкович недоволен судейством Арбитр сбил игрока "Витесса" и "получил" от него желтую карточку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский боец UFC удивила мир своими формами9
«Формула-1» оштрафовала Сироткина14
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»298
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым17
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение