Месси установил очередной рекорд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу против «Депортиво» оформил хет-трик и стал первым футболистом в истории лиги, которому удалось забить 30-й мячей в семи сезонах. Об этом сообщает «Советский спорт».

Благодаря оформленному хет-трику, на счету аргентинца уже 32 гола в текущем сезоне Ла Лиги. По этому показателю он единоличный лидер, а у ближайшего преследователя, нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду , в активе 24 забитых мяча. До конца сезона в Испании осталось четыре тура.

В матче с «Депортиво» каталонцы одержали победу со счетом 4:2 и досрочно оформили чемпионство. В составе «сине-гранатовых» также гол на свой счет записал бразилец Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что Месси и Иньеста стали рекордсменами по титулам в чемпионате Испании.