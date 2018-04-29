Ещё
Месси обошёл Салаха в борьбе за «Золотую бутсу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси обошёл Салаха в борьбе за «Золотую бутсу» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард «Барселоны» Лионель Месси оформил хет-трик в гостевом матче с «Депортиво» и вырвался в лидеры спора за «Золотую бутсу» текущего сезона. Аргентинец уже на один мяч опережает нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха
Евро-футбол.Ру: последние новости
Мхитарян не праздновал гол в ворота "Манчестер Юнайтед" Кавани стал лучшим бомбардиром в истории "ПСЖ", опередив Ибрагимовича "Барселона" стала 25-кратным чемпионом Испании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский боец UFC удивила мир своими формами9
«Формула-1» оштрафовала Сироткина14
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»298
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым17
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение